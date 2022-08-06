Польский сенатор опасается нехватки угля в республике предстоящей зимой

Член сената верхней палаты Польши Яцек Бурый выразил беспокойство в связи с возможностью истощения запасов угля в стране прежде, чем закончится предстоящая зима.
Политик произвел необходимые расчеты, из результатов которых выяснилось, что республика далеко не самым лучшим образом подготовилась к отопительному сезону.
«Мы сжигаем 57 миллионов тонн угля (в год. — Прим. ред.), добыча — около 42 миллионов. Пятнадцать миллионов нам не хватает», — сказал он.
К тому же Бурый добавил, что морские порты страны могут принимать около 30 тысяч тонн угля в сутки. При такой динамике стране потребуется около 500 дней для покрытия дефицита, неутешительно резюмировал он.
Напомним, что ранее польские власти заявили о намерениях оборудовать границу с Калининградской областью сенсорами и камерами. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на представителя польской пограничной охраны, поручика Анну Михальскую.