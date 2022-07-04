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Польский премьер Моравецкий указал на невредимость Москвы на фоне западных санкций

Польский премьер Моравецкий указал на невредимость Москвы на фоне западных санкций
globallookpress/IMAGO

Антироссийские санкции неэффективны в краткосрочной перспективе. Такой вывод сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Моравецкий в ходе интервью корреспонденту Polska Times отметил, что ограничения, вводимые Западом, начнут оказывать на Россию давление лишь спустя несколько лет. Сейчас же Москва не только не страдает от них, но и наоборот, получает пользу. 

«К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе – через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», — признал он.

Напомним, что Запад ввел против России шесть пакетов санкций. Ограничения последовали после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Запад моравецкий Польша санкции
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