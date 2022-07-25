Польский наемник Томаш Валентек ликвидирован на Украине

Польский боец ММА Томаш Валентек убит на Украине. Сообщение о его смерти распространила польская федерация ММА.
«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томка, который как польский доброволец воевал в “Интернациональном легионе” обороны Украины и погиб там», — говорится в тексте сообщения.
В качестве наемника Валентек участвовал в боях на стороне ВСУ. Как боец смешанных единоборств он одержал победу на Втором турнире ММА в Гливице в 2021 году.
Ранее стало известно о смерти нескольких наемников украинского «Иностранного легиона» из разных стран. По заявления Минобороны РФ, всех иностранных наемников за содействие ВСУ ожидают максимальные сроки тюремного заключения в случае их поимки.