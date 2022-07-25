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Польский министр Анна Москва заявила, что Варшава не хочет делиться газом с членами Евросоюза

Польский министр Анна Москва заявила, что Варшава не хочет делиться газом с членами Евросоюза
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Варшава не согласна делиться запасами газа с другими странами Европейского союза. Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Политик заявила, что прозвучавшая ранее идея Еврокомиссии о сокращении спроса на голубое топливо на ближайший год – попытка навязать некий механизм «газовой солидарности».

«Тяжело дискутировать об обязательных механизмах, подготовленных Европейской комиссией за несколько дней, можно сказать на коленке. Мы на это не можем согласиться, и не только мы. Против таких решений выступают также Греция, Португалия, Испания, Кипр, Мальта и другие страны», – высказалась Анна Москва.

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