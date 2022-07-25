Польский министр Анна Москва заявила, что Варшава не хочет делиться газом с членами Евросоюза

«Тяжело дискутировать об обязательных механизмах, подготовленных Европейской комиссией за несколько дней, можно сказать на коленке. Мы на это не можем согласиться, и не только мы. Против таких решений выступают также Греция, Португалия, Испания, Кипр, Мальта и другие страны», – высказалась Анна Москва.