Североатлантический альянс должен ввести бесполетную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты. Об этом сообщил в разговоре с Onet бригадный генерал, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.
Военный подчеркнул, что российские Вооруженные силы ликвидируют направленное Украине западное оружие в приграничных с Польшей районах, применяя ракеты большой дальности. По его словам, странам блока необходимо защищать поступающее в Киев оружие.
Российская специальная военная операция началась на Украине 24 февраля. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает.