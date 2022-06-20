Польский генерал призвал НАТО сбивать ракеты России над Западной Украиной

Российская специальная военная операция началась на Украине 24 февраля. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает.