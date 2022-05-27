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Польский генерал назвал главную «ахиллесову пяту» обороны страны

Польский генерал назвал главную «ахиллесову пяту» обороны страны
globallookpress.com/Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Генерал-майор польской армии в отставке Богуслав Пацек высказался о боеспособности вооруженных Польши: по его словам, страна остро нуждается в системах ПВО и ПРО, так как противовоздушная оборона является «ахиллесовой пятой».

Мнение польского генерала привели авторы MK.RU. Пацек заявил, что самое слабое место армии Польши — противоракетная оборона, и власти страны в ближайшее время намереваются обзавестись американскими системами ПВО/ПРО Patriot.

«Приобретение батарей системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot – это избавление от “ахиллесовой пяты”, потому что это слабость оборонного комплекса Польши, в этом нет никакого секрета. Нам грозит с воздуха», — сказал Пацек.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующие программы по модернизации польского ПВО не принесут таких результатов, как поставки американских батарей Patriot, подчеркнул военный.

«С помощью одних солдат Польша не выиграет… В “список желаний” следует добавить воздушную и зенитную оборону, а также вооружение и оснащение солдат, которые будут прибывать в армию», — добавил польский генерал, напомнив, что Варшава скоро получит американские истребители F-35.

Польша является одним из главных союзников Украины, и поставляет Киеву значительную часть вооружений. То и дело возникают разговоры о том, что Варшава найдет законодательную лазейку для отправки своих военных на запад Украины.

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