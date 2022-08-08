Польский эксперт Жоховский назвал истинную цель анонсированного Киевом контрнаступления

Жоховский уверен, что Киев «пошел на хитрость», объявив о наступлении на юге Украины, а истинная цель этих заявлений — привлечь внимание стран Запада и побудить их расширить военную помощь. Не стоит воспринимать рассказы украинских властей о контрнаступлении как что-то реальное, скорее это обычная дипломатическая игра, подытожил польский эксперт.