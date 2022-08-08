Польский эксперт Жоховский назвал истинную цель анонсированного Киевом контрнаступления

Киев анонсировал контрнаступление на Херсонском направлении, чтобы побудить Запад на очередные поставки вооружения. Такое мнение высказал аналитик Польского института восточных исследований Петр Жоховский.
Украинские войска лишены возможности проводить масштабные операции и способны лишь на локальные вылазки, которые вряд ли подорвут подавляющее превосходство российской армии, передает слова эксперта «ПолитРоссия».
Жоховский уверен, что Киев «пошел на хитрость», объявив о наступлении на юге Украины, а истинная цель этих заявлений — привлечь внимание стран Запада и побудить их расширить военную помощь. Не стоит воспринимать рассказы украинских властей о контрнаступлении как что-то реальное, скорее это обычная дипломатическая игра, подытожил польский эксперт.
Ранее издание Financial Times назвало невозможным контрнаступление ВСУ, поскольку украинские войска испытывают острый дефицит оружия и боеприпасов, сообщило издание URA.RU.