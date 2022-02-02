Польский премьер Моравецкий назвал «Северный поток — 2» пистолетом Путина

Польский премьер Моравецкий назвал «Северный поток — 2» пистолетом Путина Новости
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отличился очередным русофобским высказыванием, пытаясь запугать Европу несуществующей угрозой.

Перед рабочим визитом в Киев политик выступил в соцсетях с «экстренным предупреждением». По его словам, действия России якобы способствуют дестабилизации в Евросоюзе. Моравецкий обратился к НАТО с призывом дать Москве решительный ответ и немедленно продемонстрировать поддержку Украине.

Польский премьер напомнил и о российском трубопроводе «Северный поток — 2». Во время разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он буквально закатил истерику, обвинив Германию в солидарности с Кремлем. Моравецкий заявил, что немецкая сторона превращает газовую магистраль в оружие президента РФ Владимира Путина против Европы.

«С запуском "СП-2" Германия заряжает для Путина пистолет, с помощью которого он сможет шантажировать всю Европу», — сказал глава польского правительства.

Как стало известно ранее, против газопровода высказался мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник обратился к ФРГ и призвал страну «попрощаться» с российским проектом. Вместе с тем украинский чиновник признал, что «СП-2» мог бы значительно повлиять на рост немецкой экономики.

 
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