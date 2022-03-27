Польский политолог рассказал о неожиданной реакции народа на слова генерала о статусе Калининграда

«У бывшего генерала нет никакой государственной должности. Он известен своими скандальными заявлениями для желтой прессы. Большинство бывших военных, считающих его экспертом, мягко говоря, пришли в недоумение от его последнего перла. А вот простые поляки даже испугались, что этот вышедший в тираж эксперт накличет беду на всю страну», – пояснил политолог.