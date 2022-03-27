Польский политолог рассказал о неожиданной реакции народа на слова генерала о статусе Калининграда

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Заявление польского генерала в отставке о принадлежности Калининграда вызвало серьезные беспокойства в Варшаве. Таким мнением поделился польский политолог Матеуш Пискорский.
Отставной польский генерал и бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области.
Громкое заявление генерала вызвало немалое беспокойство в самой Польше, отметил Матеуш Пискорский. По его словам, большая часть населения страны восприняла подобные «предложения» в штыки. С опаской отнеслись к словам Скшипчака даже политики с ярко выраженной антироссийской позицией.
Пискорский отметил, что словам Скшипчака не стоит придавать особого значения. Он подчеркнул, что генерал давно не является действующим военным и он не может принимать какие-либо решения.
«У бывшего генерала нет никакой государственной должности. Он известен своими скандальными заявлениями для желтой прессы. Большинство бывших военных, считающих его экспертом, мягко говоря, пришли в недоумение от его последнего перла. А вот простые поляки даже испугались, что этот вышедший в тираж эксперт накличет беду на всю страну», – пояснил политолог.
По словам Пискорского, генералу стоит принести извинения России и своим соотечественникам за подобные фразы.