Польский политолог рассказал о неожиданной реакции народа на слова генерала о статусе Калининграда

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Заявление польского генерала в отставке о принадлежности Калининграда вызвало серьезные беспокойства в Варшаве. Таким мнением поделился польский политолог Матеуш Пискорский.

Отставной польский генерал и бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области.

pixabay.compixabay.com

Громкое заявление генерала вызвало немалое беспокойство в самой Польше, отметил Матеуш Пискорский. По его словам, большая часть населения страны восприняла подобные «предложения» в штыки. С опаской отнеслись к словам Скшипчака даже политики с ярко выраженной антироссийской позицией.

Пискорский отметил, что словам Скшипчака не стоит придавать особого значения. Он подчеркнул, что генерал давно не является действующим военным и он не может принимать какие-либо решения.

pixabay.compixabay.com

«У бывшего генерала нет никакой государственной должности. Он известен своими скандальными заявлениями для желтой прессы. Большинство бывших военных, считающих его экспертом, мягко говоря, пришли в недоумение от его последнего перла. А вот простые поляки даже испугались, что этот вышедший в тираж эксперт накличет беду на всю страну», – пояснил политолог.

По словам Пискорского, генералу стоит принести извинения России и своим соотечественникам за подобные фразы.

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