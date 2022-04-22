    В тренде

    Польский генерал Скшипчак обрушился на Джонсона с критикой за разглашение военной тайны

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Польский генерал Скшипчак обрушился на Джонсона с критикой за разглашение военной тайны

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал
    Вальдемар Скшипчак посчитал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
    раскрыл военную тайну, поставив под угрозу жизни солдат, передает Lenta.ru, ссылаясь
    на издание Fakt.

    Речь идет о заявлении Джонсона во время визита в Индию, когда
    он рассказал об обучении украинских военных на территории других стран.

    «Могу сказать, что сейчас мы обучаем украинцев в Польше
    использованию средств противовоздушной обороны (ПВО), а в Великобритании —
    бронетехники», — сказал Джонсон.

    Польский генерал Скшипчак обрушился на Джонсона с критикой за разглашение военной тайны
    globallookpress/Martyn Wheatley

    По мнению Скшипчака, подобные заявления недопустимы,
    поскольку представляют потенциальную угрозу для собственных военных. Он обратил
    внимание, что публичное разглашение военной тайны британцем дает массу
    информации России.

    «Такие высказывания — это искушение злом. Трудно представить,
    чтобы, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков
    рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению. Премьер-министр может
    не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу (…) безопасность
    солдат», — сказал польский генерал.

    Ранее заместитель директора департамента Северной Америки МИД
    РФ Сергей Кошелев заявил,
    что транспорт из США или других стран НАТО с вооружением на территории Украины
    будут считаться законными целями для российских военных

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »