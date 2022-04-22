Польский генерал Скшипчак обрушился на Джонсона с критикой за разглашение военной тайны

«Такие высказывания — это искушение злом. Трудно представить,

чтобы, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков

рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению. Премьер-министр может

не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу (…) безопасность

солдат», — сказал польский генерал.