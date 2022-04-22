Польский генерал Скшипчак обрушился на Джонсона с критикой за разглашение военной тайны

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал
Вальдемар Скшипчак посчитал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
раскрыл военную тайну, поставив под угрозу жизни солдат, передает Lenta.ru, ссылаясь
на издание Fakt.
Речь идет о заявлении Джонсона во время визита в Индию, когда
он рассказал об обучении украинских военных на территории других стран.
«Могу сказать, что сейчас мы обучаем украинцев в Польше
использованию средств противовоздушной обороны (ПВО), а в Великобритании —
бронетехники», — сказал Джонсон.
По мнению Скшипчака, подобные заявления недопустимы,
поскольку представляют потенциальную угрозу для собственных военных. Он обратил
внимание, что публичное разглашение военной тайны британцем дает массу
информации России.
«Такие высказывания — это искушение злом. Трудно представить,
чтобы, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков
рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению. Премьер-министр может
не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу (…) безопасность
солдат», — сказал польский генерал.
Ранее заместитель директора департамента Северной Америки МИД
РФ Сергей Кошелев заявил,
что транспорт из США или других стран НАТО с вооружением на территории Украины
будут считаться законными целями для российских военных