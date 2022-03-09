Польский аналитик Рэнкас раскрыл “циничную игру” Варшавы по Западной Украине

Польский аналитик Рэнкас раскрыл "циничную игру" Варшавы по Западной Украине Мнение экспертов
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Варшава рассматривает сценарий с отделением Западной Украины, пока все указывает именно на это, считает польский аналитик и публицист Конрад Рэнкас.

Без разрешения на то Североатлантического альянса, Польша не войдет на территорию Западной Украины, считает эксперт. По его мнению, в данный момент есть все свидетельства того, что Варшава настроена на отделение украинского запада, а не на защиту поляков на этой территории.

Рэнкас предполагает, что по договоренности с блоком НАТО варшавские власти готовят своего рода “шефство” Польши над новой версией “Западно-Украинской народной республики”. Аналитик рассказал, что формой объединения может стать некий союз, конфедерация или даже федерация.

«Таким образом, без единого выстрела и с согласия украинцев из Львова и Луцка Польша вернется на свои исконные территории. С польской стороны это очень циничная игра», — резюмировал Рэнкас в беседе с “Украина.ru”.

 
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