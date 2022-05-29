Polskie Radio: Украина получила от правительства Польши 18 САУ AHS Krab

Следует отметить, что Польша является одним из крупнейших поставщиков вооружений и военных материалов для Вооруженных сил Украины, уступая первое место лишь Соединенным Штатам. Для этого в Варшаве в середине марта специально приняли закон, облегчающий передачу оружия и военной техники для нужд украинских войск.