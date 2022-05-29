Polskie Radio: Украина получила от правительства Польши 18 САУ AHS Krab

Власти Польши передали Украине около 20 155-мм самоходных артиллерийских установок AHS Krab, передают СМИ.
Как сообщила радиостанция Polskie Radio, Киев получил 18 боевых машин к уже имеющимся 24-м. Кроме передачи самих гаубиц, польские военные обучили их эксплуатации 100 украинских солдат.
Следует отметить, что Польша является одним из крупнейших поставщиков вооружений и военных материалов для Вооруженных сил Украины, уступая первое место лишь Соединенным Штатам. Для этого в Варшаве в середине марта специально приняли закон, облегчающий передачу оружия и военной техники для нужд украинских войск.