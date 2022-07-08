Польские фермеры устроили массовую акцию протеста в центре Варшавы из-за решений властей

Несколько тысяч фермеров собрались возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы, сообщает РИА Новости. Сотрудники сельскохозяйственной отрасти выступили с протестом против политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство. Фермеры недовольны ростом цен на удобрения и импорт продукции из других стран.
«Есть те, кто сейчас зарабатывает на инфляции, – это госкомпании, которые повышают свою маржу и зарабатывают еще больше. Им все равно, что нам тяжело», — сообщил глава организации «Агроуния» Михал Колодзейчак.
Участники акции протеста недовольны тем, что продукты питания из заграницы выталкивают с рынка польские товары.
«Мы не согласны, чтобы Польшу заливало продовольствие, произведенное за границей и продаваемое в стране, как польское. Такая дестабилизация нашего рынка приведет к тому, что определенные товары перестанут производить, а цены продолжат расти», — сказал Колодзейчак.
Протестующие выдвинулись колонной к зданию Правительства Польши. Они перекрыли движение по проезжей части центральных улиц.