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Польские фермеры устроили массовую акцию протеста в центре Варшавы из-за решений властей

Польские фермеры устроили массовую акцию протеста в центре Варшавы из-за решений властей
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Несколько тысяч фермеров собрались возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы, сообщает РИА Новости. Сотрудники сельскохозяйственной отрасти выступили с протестом против политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство. Фермеры недовольны ростом цен на удобрения и импорт продукции из других стран.

«Есть те, кто сейчас зарабатывает на инфляции, – это госкомпании, которые повышают свою маржу и зарабатывают еще больше. Им все равно, что нам тяжело», — сообщил глава организации «Агроуния» Михал Колодзейчак.

Участники акции протеста недовольны тем, что продукты питания из заграницы выталкивают с рынка польские товары.

«Мы не согласны, чтобы Польшу заливало продовольствие, произведенное за границей и продаваемое в стране, как польское. Такая дестабилизация нашего рынка приведет к тому, что определенные товары перестанут производить, а цены продолжат расти», — сказал Колодзейчак.

Протестующие выдвинулись колонной к зданию Правительства Польши. Они перекрыли движение по проезжей части центральных улиц.

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RusNewsToday24
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