Польша хочет выставить счет «Газпрому», потребовав от компании денежной компенсации за потери от прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин, пишет издание Wirtualna Polska. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал «Народным Новостям», что никакие действия не заставят Москву пойти на требования Варшавы.
«Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке», — подчеркнул Сасин.
Отметим, что 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу из-за отказа Варшавы платить за него в рублях. Польша же посчитала новые условия оплаты России нарушением договора между странами.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, что в настоящее время фактически разрушены все ранее установленные правила. Таким образом Россия имеет право отказываться поставлять газ, если не выполняются условия.
«Говорить о том, что Варшава может выставить нам счет, не приходится. Пусть выставляют счет, его просто никто не будет оплачивать, даже если они это дело в суде выиграют. Россия не будет его оплачивать», — объяснил эксперт.
По словам политолога, в настоящее время можно наблюдать разрушение базовых принципов западной жизни, всех правил и устоев. В связи с этим, выставление счета Варшавой не изменит позиции Москвы.
«На фоне разрушения всеобщих правил и принципов, если Польша выставит России счет, это ровным счетом ничего не изменит. Тем более, Варшава сама отказывалась от поставок российского газа задолго на начала специальной операции на Украине», — подчеркнул наш собеседник.
Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.