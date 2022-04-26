Польше предрекли два возможных варианта по российскому газу

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В ситуации с поставками российского газа в Польшу возможны только два варианта: либо Варшава отказывается от предложенной «Газпромом» схемы оплаты, либо будет платить за топливо рублями, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Петр Наимский ранее сообщил, что Варшава не будет платить за сырье в рублях. По его словам, европейская страна готова ко всем возможным рискам, связанным с прекращением экспорта.
Митрахович в беседе с «Известиями» отметил, что Польше прожить без российских поставок будет нелегко. Несмотря на достаточно весомые объемы в хранилищах, промышленность, в том числе химическая, потребляет много топлива. Кроме того, трубопровод Baltic Pipe, о котором активно говорят в Варшаве, будет готов только концу текущего года.
Президент России Владимир Путин в конце марта утвердил механизм, формирующий рублевую оплату поставок голубого топлива в недружественные страны. Иностранная валюта, используемая для экспортных расчетов, по его словам, показала свою ненадежность.