Польше предрекли два возможных варианта по российскому газу

Митрахович в беседе с «Известиями» отметил, что Польше прожить без российских поставок будет нелегко. Несмотря на достаточно весомые объемы в хранилищах, промышленность, в том числе химическая, потребляет много топлива. Кроме того, трубопровод Baltic Pipe, о котором активно говорят в Варшаве, будет готов только концу текущего года.