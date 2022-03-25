Польше подсказали тайный способ, как согреться, публично отказавшись от «газа за рубли»

Мнение экспертов
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Польские госкомпании не смогут платить рублями за газ из РФ. Об отсутствии такой возможности заявили в нефтегазовой компании PGNiG. Однако Варшава все же воспользуется кулуарным ходом, чтобы получить топливо. Схему описал польский политолог и публицист Матеуш Сикорский.

Из заявления PGNiG следует, что Польша по истечении действующих контрактов не сможет получать газ из России.

Государственные корпорации действительно не смогут обойти требование Москвы и лично президента РФ Владимира Путина. Хитрость начинается именно с этого нюанса, считает Сикорский. Положение могут исправить только неофициальные договоренности с «Газпромом», полагает он.

Сикорский предрекает начало негласных встреч с представителями российского и польского нефтегазового секторов. Так Варшава сохранит лицо, отметил он – но лишь публично. И в то же время жители республики будут обогреты

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