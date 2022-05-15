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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал «Народным Новостям», что все заявления, которые звучат от Варшавы, делаются для того, чтобы удовлетворить собственные территориальные интересы.
«Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции…» — заявил Дуда журналистам в Таллине.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал «Народным Новостям», что за весь период истории выплаты компенсации были исключительно результатом капитуляции стран. Но Россия не собирается капитулировать, поэтому ни о какой выплате речи быть не может, уверен специалист.
«Мне кажется, что у Польши слишком большие амбиции. Ее активность обусловлена ее стремлением получить территориальные приобретения в виде Галиции. Польше надо думать не о России, а о том, как максимально быстро вернуть тех наемников, которые сейчас находятся на Украине, а их там порядка 1500 человек», — заявил Евсеев, тем самым поставив Варшаву одним фактом на место.
По словам эксперта, помимо этого, Польше следовало бы заняться решением вопроса с украинскими беженцами, которые массово прибывают в страну. Евсеев подчеркнул, что миллионы людей поехали в Европу из-за ошибочной политики Запада.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.