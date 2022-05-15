«Польше нужно думать не о России»: Евсеев одним фактом поставил Дуду на место после слов о контрибуции Украине

«Мне кажется, что у Польши слишком большие амбиции. Ее активность обусловлена ее стремлением получить территориальные приобретения в виде Галиции. Польше надо думать не о России, а о том, как максимально быстро вернуть тех наемников, которые сейчас находятся на Украине, а их там порядка 1500 человек», — заявил Евсеев, тем самым поставив Варшаву одним фактом на место.