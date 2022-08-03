Польша занервничала из-за удара российских военнослужащих по объектам ВСУ под Львовом

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский прокомментировал уничтожение российскими военными объекта ВСУ в Львовской области. По его мнению, это не случайное стечение обстоятельств, передало издание «ПолитРоссия».
В ходе операции один из боеприпасов упал в пятнадцати километрах от польской границы. Яблонский посчитал это прямым предупреждением для Варшавы. При этом политик заявил, что делать подобные заявления на публике считает небезопасным.
«Я бы избегал такого заявления, что это был предупреждающий знак для Польши. Мы должны быть осторожны, чтобы не провоцировать Россию», — отметил Яблонский.
Он добавил, что в день удара на Украине находился глава МИД Польши Збигнев Рау. Он прибыл в страну для проведения рабочих встреч.
Меж тем издание EADaily сообщило об угрозе энергетического кризиса в Польше. Варшава лишилась российского газа, а теперь не может рассчитывать на запуск «Балтийского газопровода» из-за заминок со стороны датских партнеров.