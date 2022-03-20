Польша уже поделила Украину: военным раздали новые карты (Фото)

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Польша уже решила судьбу Украины, поделив ее территорию “по справедливости”.

В Варшаве, похоже, уже определились, какие территории нынешней Украины отойдут России, Польше, Венгрии и Румынии. Во всяком случае в кабинетах высокопоставленных польских военных висят новые карты.

Пропагандистский плакат с разделом Украины впервые мелькнул на польском телевидении еще семь лет назад. Тогда никто серьезно не воспринял этот выпад в виде наглядной агитации. Оказалось, что зря. Польские военные взяли его за основу, и теперь в каждом кабинете уже около года на стенах висит именно эта карта.

Об этом свидетельствуют фрагменты видео и различные фотографии. Некоторыми из них поделился в своем телеграм-канале Олег Блохин.

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