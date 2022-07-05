Польша сконцентрируется на восстановлении Харьковской области Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил сумму, которая потребуется для восстановления страны, сообщает «360». На международной конференции в Лугано политик заявил, что на эти цели Киеву нужно 750 млрд долларов. Часть средств, по его словам, Украина должна получить за счет арестованных активов предпринимателей и Правительства России.