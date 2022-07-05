Польша сконцентрируется на восстановлении Харьковской области Украины

В процессе восстановления Украины Польша собирается сконцентрировать внимание на Харьковской области. Об этом замглавы польского МИД Марчин Пшидач сообщил в эфире Польского радио.
По его словам, процесс восстановления страны в безопасных регионах, уже должен начаться. Финансировать его Польша предлагает из полученных от конфискации валютных резервов России средств.
«Область, на которой Польша сегодня будет концентрироваться, – это Харьковская область», – сообщил Пшидач.
Замминистра отметил, что там уже стартуют первые проекты, по которым стороны будут сотрудничать. Сотрудничество, в частности, будет вестись «в контексте тяжелой промышленности, в том числе высокотехнологичной».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил сумму, которая потребуется для восстановления страны, сообщает «360». На международной конференции в Лугано политик заявил, что на эти цели Киеву нужно 750 млрд долларов. Часть средств, по его словам, Украина должна получить за счет арестованных активов предпринимателей и Правительства России.