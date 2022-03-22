Польша раскрыла план похода на Львов, США окажут поддержку

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN заявила ранее, что американских войск на Украине не будет, но какая-либо из других стран, входящих в НАТО, может вступить на украинскую территорию по своей инициативе.

Украинское блогерское сообщество раскручивает тему “тупика” СВО, заимствованную из высказываний американских экспертов из Института изучения войны. “Тупик” – это ситуация, при которой обе стороны проводят наступательные операции, но это не дает принципиальной смены обстановки. Обозреватель “Свободной прессы” Александр Ситников пишет, что по мнению украинских националистов, введение в российско-украинский конфликт третьей стороны, например Польши, изменит перевес сил. А для того, чтобы не было Третьей мировой войны, НАТО и РФ налаживают линию деэскалации.

Ситников обращает внимание на статью в польском издании “Polityka” с планом возможной миротворческой миссии Польши на Украине. Польский журналист напоминает, что его страна, как член НАТО, имеет право на активацию статьи 4 устава Североатлантического Альянса, согласно которой Варшава может привлечь к консультированию Вашингтон, если сочтет, что существует угроза для самой Польши. НАТО не поддержит Варшаву, но призыв будет принят к сведению. А это означает, что военный блок должен будет подготовить варианты размещения расчетов и техники на всякий случай, поскольку член НАТО может оказаться втянутым в большой конфликт. По мнению автора статьи в “Polityka”, “консультации” Варшавы и Вашингтона заставят Москву создать западный фронт, что приведет к смене существующей стратегии ВС РФ и даст преимущество Вооруженным силам Украины.

«Таким образом, вброс в медийное пространство информации о якобы готовящемся участии Польши в битве за Львов, по логике западных кураторов “незалежной”, должен поднять упавший ниже плинтуса боевой дух ВСУ», — подытожил Ситников и добавил, что такой вариант тоже нужно деражать в уме на всякий случай.

Ранее интернет издание RNT24 сообщало, что Польша уже поделила Украину: военным раздали новые карты (Фото)

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