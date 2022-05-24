Польша пригрозила Германии потерей доверия при отказе наделить Украину статусом кандидата в ЕС

Напомним, что украинский посол в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что правящая в ФРГ коалиция должна «не просто ждать и смотреть», а сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.