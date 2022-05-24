Польша пригрозила Германии потерей доверия при отказе наделить Украину статусом кандидата в ЕС

Глава польского МИД Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине, заявил, что если Германия не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, то потеряет доверие среди союзников, сообщает ТАСС.
Рау отметил, что Берлин должен взять на себя главную роль в выстраивании системы безопасности в Европе. При этом в ее рамках должны учитываться и интересы Киева.
«Мы надеемся, что Германия возьмет на себя такую роль, помогая Украине, поддержав в конечном итоге украинскую заявку на предоставление статуса кандидата. Иначе Германия в значительной степени потеряет доверие», — заявил министр.
Напомним, что украинский посол в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что правящая в ФРГ коалиция должна «не просто ждать и смотреть», а сыграть ведущую роль в том, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.