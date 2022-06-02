Польша прекратит спонсировать работоспособных украинских беженцев

Босернакер на стал утаивать, что целью такого шага является стимуляция приезжих к трудоустройству. При этом мэр Мушины Ян Гольба сомневается, что эта идея возымеет успех. По его словам, лишь 60 и 400 прибывших в город беженцев нашли работу.