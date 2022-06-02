Польша прекратит спонсировать работоспособных украинских беженцев

Работоспособные украинские беженцы, размещенные в Польше, с 1 июля будут лишены пособий. Такое заявление сделал замглавы МВД республики Павел Босернакер.
Выплаты продолжат получать только те мигранты, которым они необходимы. Так, будут спонсироваться инвалиды и беременные и многодетные женщины.
Босернакер на стал утаивать, что целью такого шага является стимуляция приезжих к трудоустройству. При этом мэр Мушины Ян Гольба сомневается, что эта идея возымеет успех. По его словам, лишь 60 и 400 прибывших в город беженцев нашли работу.
Также о не нашедших занятие украинцах высказался профессор социологии из Педагогического университета в Кракове Петр Длугош. По его мнению, такие иностранцы должны вернуться на родину.
Ранее стало известно, что два миллиона беженцев с Украины решили остаться в Польше. По информации RT, об этом заявил министр иностранных дел республики Збигнев Рау.