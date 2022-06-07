Польша «похвасталась» крупнейшим оборонным заказом за 30 лет

«Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину. Оружия испытанного, оружия которое очень хорошо протестировано и проверено и будет оружием, которое уже сейчас будет очень важным оружием на поле битвы вероятнее всего на востоке Украины», — отметил премьер.