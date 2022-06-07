Польша «похвасталась» крупнейшим оборонным заказом за 30 лет

Варшава заключила один из крупнейших оборонных заказов за последние десятилетия, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости. Клиентом польского ВПК стала Украина.
«Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину. Оружия испытанного, оружия которое очень хорошо протестировано и проверено и будет оружием, которое уже сейчас будет очень важным оружием на поле битвы вероятнее всего на востоке Украины», — отметил премьер.
Часть контракта покроют некие отчисления от Европейского союза, другую — украинский бюджет продолжил политик. По его мнению, главное, что Польша заработает.
«Деньги на это Украина частично получает от Европейского союза, частично платит из своего бюджета. И Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», — сказал Моравецкий.
Добавим, что сумму сделки раскрыл вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин.
«Почти три миллиарда, более чем два миллиарда 700 тысяч злотых (около 628 миллионов долларов). Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — подчеркнул он.
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