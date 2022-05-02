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    Польша передала Киеву более 230 танков Т-72

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Польша передала Киеву более 230 танков Т-72

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    Федеральное агентство новостей

    Варшава продолжает поставлять Вооруженным силам Украины бронетехнику и оружие в рамках военной помощи Киеву. Об этом сообщает информационный ресурс Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) visegrad24.

    По данным аналитиков, республика отправила Украине 232 танка Т-72М1, партию переносных зенитно-ракетных комплексов, реактивные системы залпового огня, а также группу самоходных гаубиц.

    «Польская помощь также включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы», — отмечает ресурс.

    Также эту информацию подтвердил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Таким образом, республика занимает второе место после США по количеству оказанной военной помощи Украине.

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