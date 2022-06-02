Польша осталась один на один с украинскими мигрантами: почему ЕС не торопится помогать Варшаве

Два миллиона украинских беженцев решили остаться в Польше, поэтому Варшава рассчитывает на помощь Брюсселя, заявил министр иностранных дел страны Збигнев Рау, передает «Интерфакс». Польский политолог Матеуш Пискорский отметил в беседе с «Народными Новостями», что польские власти могут не дождаться поддержки Евросоюза из-за поведения Варшавы во время предыдущего миграционного кризиса.
Более пяти миллионов украинцев покинул свою страну после начала российской спецоперации, констатировал польский министр. По его оценкам, 3,5 млн из них приехали в Польшу. Более половины не планирует возвращаться на родину. Дипломат подчеркнул, что вопросы миграции — общая ответственность ЕС, поэтому Варшава рассчитывает на содействие Брюсселя.
«В ЕС вопрос миграции рассматривается как общая ответственность всех стран-членов. Проводятся переговоры о том, как оплатить польскому правительству размещение украинских беженцев. Но на данный момент мы пока не получили ответ на этот вопрос из Брюсселя. Но мы полагаем, ожидаем, что эта проблема будет решена в скором времени», — заявил Рау.
Глава МИД Польши добавил, что решившие остаться украинцы могут рассчитывать на все экономические и государственные льготы. По мнению Матеуша Пискорского, министр утаил тот факт, что ситуация с украинскими мигрантами в стране уже крайне тяжелая, и продолжает ухудшатся из-за все прибывающих украинцев.
Финансовая помощь Евросоюза могла бы сильно помочь Варшаве, однако европейские власти прекрасно помнят, как вела себя Польша во время предыдущего миграционного кризиса на континенте.
«Если Польша не получит определенную финансовую поддержку от Евросоюза, не думаю, что сможет себе позволить содержать столько беженцев. Тем более, количество приехавших граждан Украины ежедневно растет. Конечно, поток уже не такой, как в начале спецоперации, тем не менее. Вероятно, Варшаве придется обратиться за помощью к Брюсселю. Но какой будет ответ Евросоюза? Напомню, Польша отказывалась от солидарности с другими странами европейского блока в 2015-2016 годах, когда возник миграционный кризис, вызванный волной беженцев из стран Северной Африки и стран Ближнего Востока», — пояснил наш собеседник.
Самостоятельно Варшава вряд ли сможет решить все проблемы, связанные с таким количеством беженцев, продолжил специалист. Миграционные процессы продолжаются, а кризис в Польше набирает обороты, угрожая благополучию местных жителей.
«Учитывая некоторые прогнозы польских экономистов, можно сказать, что Варшава скоро будет не в состоянии обеспечить не только мигрантов, но и собственное население уже к осени этого года. Все будет зависеть от масштабов нынешнего кризиса. (…) Польские власти пытаются смягчить последствия кризиса, включив печатный станок. Это вызывает негативные тенденции, например, рост инфляции. Такого уровня этого показателя, как в текущем году, не было за всю новейшую историю Польши», — сказал политолог.
Разумеется, полякам не нравится, что уровень цен растет, а жизни — падает. Проводя очевидные параллели, они выражают все больше недовольства из-за миграционной политики властей. Однако Варшава пытается тщательно это скрывать.
«Возникает недовольство населения, причем уже давно. Те, кто публично критикуют миграционную политику польского правительства, сразу получают ярлык «прокремлевских». Можно сказать, что в информационном пространстве Польши таких сообщений почти нет, но, если изучить содержание местных соцсетей становится очевидным: безусловно, недовольства становится все больше», — резюмировал Пискорский.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату западной части Украины.