Польша осталась один на один с украинскими мигрантами: почему ЕС не торопится помогать Варшаве

«Если Польша не получит определенную финансовую поддержку от Евросоюза, не думаю, что сможет себе позволить содержать столько беженцев. Тем более, количество приехавших граждан Украины ежедневно растет. Конечно, поток уже не такой, как в начале спецоперации, тем не менее. Вероятно, Варшаве придется обратиться за помощью к Брюсселю. Но какой будет ответ Евросоюза? Напомню, Польша отказывалась от солидарности с другими странами европейского блока в 2015-2016 годах, когда возник миграционный кризис, вызванный волной беженцев из стран Северной Африки и стран Ближнего Востока», — пояснил наш собеседник.