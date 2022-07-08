Польша намерена усилить свои войска бесполезной против российских ракет техникой

Премьер-министр Польши Анджей Дуда провел инспекцию подразделений польский армии. Это может свидетельствовать о военных приготовлениях, пишет издание «Взгляд».
Газета отмечает, что на текущий момент не совсем понятно, на какое вооружение будет делать ставки польская сторона. Известно, что численность ВС Польши может возрасти до 400 тысяч человек.
Польские СМИ утверждают, что Варшава намерена закупить 500 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 250 танков M1A2 Abrams, 32 самолета F-35 и восемь батарей ЗРК Patriot. Также они намерены купить 500 БМП.
Перевооружение обойдется Варшаве в десятки миллиардов долларов. Военные эксперты сомневаются, что от нового оружия в случае противостояния с Россией будет толк. По их мнению, такая техника не сможет противостоять российским крылатым ракетам «Калибр» и «Кинжал».
Ранее экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский заявил, что Польша останется без поддержки НАТО, если введет войска на Украину. Об этом информирует телеканал «360».