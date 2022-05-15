Польша может отправить украинских беженцев на родину из-за массовых беспорядков

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Журналист и блогер Вадим Манукян считает, что украинцы едут в Польшу и другие государства Европы, чтобы получать максимальное удовольствие от жизни в благополучных странах, а не работать.
Манукян в беседе с журналистами издания iReactor прокомментировал поведение и образ жизни украинцев за границей. Накануне жителям Польши пришлось разгонять митинг выходцев с Украины и просить их найти работу, вместо того чтобы устраивать беспорядки.
«Будем честны, украинцы приехали в Польшу и другие европейские страны не для того, чтобы работать. Они прибыли туда получать максимальное удовольствие от жизни. Стоит обратить внимание на то, на каких машинах они там разъезжают. Местные жители уже сомневаются в их несостоятельности», — рассказал Манукян.
Блогер отметил, что число прибывающих в Польшу украинцев может достичь критической отметки, и под вопросом окажется пребывание беженцев на территории этой европейской страны.
«Я думаю, что власти палец об палец не ударят. Они выбрали определенную для себя позицию, которая позволяет украинцам выходить за рамки своего морального самосознания. Так, посол Украины в Берлине может оскорбить немецкого канцлера и выйти из этой ситуации чистым. Не исключено, что критическая масса протестов станет настолько серьезной, что властям придется реагировать», — заявил блогер.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
По данным Организации Объединенных Наций с начала спецоперации более шести миллионов человек приняли решение перебраться из Украины в другие страны.