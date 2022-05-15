Польша может отправить украинских беженцев на родину из-за массовых беспорядков

«Будем честны, украинцы приехали в Польшу и другие европейские страны не для того, чтобы работать. Они прибыли туда получать максимальное удовольствие от жизни. Стоит обратить внимание на то, на каких машинах они там разъезжают. Местные жители уже сомневаются в их несостоятельности», — рассказал Манукян.