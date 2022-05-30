Польша мечтает о былом величии: Вассерман раскрыл коварный план Варшавы с центром по восстановлению Украины

По словам политика, Польша проводила с представителями ООН переговоры по этому вопросу. Политический консультант Анатолий Вассерман рассказал «Народным Новостям», что Польша хочет вернуть себе земли в разное время входившие в ее состав. Но сделать это ей не позволит Россия, а также западные соседи страны, которые предпримут все, чтобы Польша не усилилась.