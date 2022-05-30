Польша мечтает о былом величии: Вассерман раскрыл коварный план Варшавы с центром по восстановлению Украины

Власти Польши выразили желание разместить в Варшаве центр по восстановлению Украины, объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды заявил в интервью вице-премьер правительства страны Яцек Сасин. Депутат Госдумы РФ, политический консультант и эрудит Анатолий Вассерман объяснил в беседе с «Народными Новостями», что главной целью Польши стало возвращение в свой состав земель, когда-либо утраченных страной, ради этого она готова пойти на любые шаги.
«Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению Украины, но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», — заявил Сасин.
По словам политика, Польша проводила с представителями ООН переговоры по этому вопросу. Политический консультант Анатолий Вассерман рассказал «Народным Новостям», что Польша хочет вернуть себе земли в разное время входившие в ее состав. Но сделать это ей не позволит Россия, а также западные соседи страны, которые предпримут все, чтобы Польша не усилилась.
«Не секрет, что Польша старательно ставит палки в колеса Германии при каждом удобном случае. Сейчас она получает заметные деньги из бюджета ЕС, а наполняет его в основном промышленность Германии. Возможности Польши пакостить ограничены. Германия тоже это понимает и не даст Польше слишком больших возможностей грабить Украину или получать деньги под предлогом помощи Киеву», — рассказал Вассерман.
По словам эксперта, Польшу не будет ждать теплый прием на тех территориях, которые когда-либо входили в ее состав. Он отметил, что большая часть людей помнит и знает, что творилось при «ополячивании», и какими жертвами она была совершена.
Вассерман напомнил, что между властями Польши и Украины есть «контракт», который заключил президент Владимир Зеленский. Так на рассмотрение в Верховную раду планируется внести законопроект об особом правовом статусе граждан Польши.
Теперь поляки получат возможность свободно пересекать польско-украинскую границу и занимать на Украине руководящие государственные должности, воевать в составе ВСУ и пользоваться прочими украинскими благами. По словам Вассермана, это было сделано для того, чтобы Зеленский получил от Польши гарантии политического убежища.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.