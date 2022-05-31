Полноценный игровой мини-ПК объёмом менее 3 литров. Minisforum показала Neptune HX90G

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Компания Minisforum готовится выпустить свой самый производительный мини-ПК, который отлично подойдёт в том числе для игр.





Модель Neptune HX90G в первую очередь стоит выделить благодаря видеокарте Radeon RX 6650M. Это далеко не флагманское решение, но с ним ПК всё равно можно без оговорок называть игровым.

Сердцем послужит Ryzen 9 5900HX, но сторонний источник говорит, что будут и версии с Ryzen 9 6900HX и даже процессором Intel Alder Lake. В любом случае, тут интереснее именно графическая подсистема.

Мини-ПК имеет объём всего 2,8 литра, то есть для своих габаритов это очень мощное решение. Для охлаждения компонентов в столь компактном корпусе производитель использовал габаритную СО с множеством тепловых трубок и двумя вентиляторами, а также термоинтерфейс в виде жидкого металла.

Других подробностей о ПК пока нет.