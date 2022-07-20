Полностью новый Geely Coolray 2023 с двигателем Volvo имеет расход 5,8 л и разгоняется до «сотни» за 7,6 с

Как и ожидалось, после первоначального анонса компания Geely провела ещё одну презентацию, на которой она раскрыла подробности о полностью новом кроссовере Geely Coolray 2023, а также опубликовала новые фотографии автомобиля и салона.

Автомобиль сильно изменился внешне, увеличился в размерах, а также получил новый четырехцилиндровый двигатель. В Китае автомобиль назывался Binyue, теперь название поменяли на Binyue Cool.





Спереди располагается большая решетка радиатора, зауженные светодиодные фары с пунктирными линиями дневных ходовых огней. Новые накладки на порогах, молдинги и 18-дюймовые диски также бросаются в глаза тем, что видел оригинальную модель. Длина увеличилась на 50 мм и составляет 4380 мм. Ширина составила прежние 1800 мм, а высота и колёсная база равны 1609 и 2660 мм соответственно.

В салоне мы видим совершенно новый дизайн, другие панель и руль, переработанные дверные карты и измененный центральный тоннель, на котором стало чуть меньше кнопок, а крупный рычаг трансмиссии уступил место маленькому джойстику. Конечно же, в глаза бросаются и два больших экрана, причём центральный немного повернут к водителю.

Прежний двигатель мощностью 177 л.с. заменили на двигатель, созданный компанией Aurobay, которую основали после слияния моторных подразделений Volvo и Geely. Он выдает мощность 181 л.с. при 290 Нм крутящего момента. Образ дополняют семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и передний привод.

Время разгона от 0 до 100 км/ч с новым мотором сократилось с 7,9 до 7,6 секунды, а «паспортный» расход топлива по циклу NEDC снизился с 6,3 до 5,8 литра на 100 километров пути.

Продажи обновленного Geely Coolray начнутся в Китае уже осенью. О сроках появления машины в России информации пока нет.