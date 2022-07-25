Полнолуние оказалось лучшим временем, чтобы сесть на диету

Мечты об идеальной фигуре есть практически у каждого, однако процесс похудения должен быть грамотным, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
Астрологи рассказали, как худеть с учетом фазы Луны. Как оказалось, лучшим временем, чтобы сесть на диету, является полнолуние.
«В период полной Луны энергетика ночного светила максимальна. Это значит, что нам можно меньше питаться, поскольку немало сил мы получаем не от продуктов питания, а именно от Луны», — цитирует слова экспертов издание ProOren.ru.
После полнолуния наступают две недели убывания лунного диска. В это время астрологи рекомендуют употреблять легкие продукты и заниматься спортом, но не переутомляться. На этой фазе Луны стоит есть позднее чем за два-три часа до сна.