Полковника полиции подозревают в покровительстве игорному бизнесу в Нижнем Тагиле

Аноним заявил в полицию на начальника управления экономической безопасности Нижнего Тагила о «крышевании» нелегальных игровых автоматов в городе, пишут местные СМИ.
Неизвестный сообщил, что силовик оказывал покровительство сразу нескольким точкам нелегального казино. После получения информации за игровыми автоматами тут же приехали оперативники и забрали их с точек.
В ГУ МВД по Свердловской области не исключили, что кто-то пытается очернить полковника и добавили, что специалисты разберутся в этой темной истории и накажут виновных.