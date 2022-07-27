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Полковника полиции подозревают в покровительстве игорному бизнесу в Нижнем Тагиле

Полковника полиции подозревают в покровительстве игорному бизнесу в Нижнем Тагиле
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аноним заявил в полицию на начальника управления экономической безопасности Нижнего Тагила о «крышевании» нелегальных игровых автоматов в городе, пишут местные СМИ.

Неизвестный сообщил, что силовик оказывал покровительство сразу нескольким точкам нелегального казино. После получения информации за игровыми автоматами тут же приехали оперативники и забрали их с точек.

В ГУ МВД по Свердловской области не исключили, что кто-то пытается очернить полковника и добавили, что специалисты разберутся в этой темной истории и накажут виновных.

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