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Полковника полиции арестовали за вятку от главы центра дезинфекции в Москве

Полковника полиции арестовали за вятку от главы центра дезинфекции в Москве
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Москвы арестовали главу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова. Накануне полковника полиции задержали при получении 4 млн рублей от главы московского центра дезинфекции. 

Силовики застали мужчину за противоправными действиями в его служебном кабинете. По данным стражей порядка, Басов предлагал руководителю учреждения за деньги прекратить проверку расходования бюджетных средств. Операцию по задержанию провели сотрудники столичного управления М ФСБ России. 

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RusNewsToday24
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