Полковника полиции арестовали за вятку от главы центра дезинфекции в Москве

Силовики застали мужчину за противоправными действиями в его служебном кабинете. По данным стражей порядка, Басов предлагал руководителю учреждения за деньги прекратить проверку расходования бюджетных средств. Операцию по задержанию провели сотрудники столичного управления М ФСБ России.