Полковника полиции арестовали за вятку от главы центра дезинфекции в Москве

Сотрудники правоохранительных органов Москвы арестовали главу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова. Накануне полковника полиции задержали при получении 4 млн рублей от главы московского центра дезинфекции.
Силовики застали мужчину за противоправными действиями в его служебном кабинете. По данным стражей порядка, Басов предлагал руководителю учреждения за деньги прекратить проверку расходования бюджетных средств. Операцию по задержанию провели сотрудники столичного управления М ФСБ России.