Полковник запаса Кошкин оценил итоги 60 дней российской спецоперации на Украине

«Следует отметить, что специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных формирований свободных признанных республик Донбасса идет успешно, по графику. Это не раз отмечали и министр обороны, и верховный главнокомандующий. Прошла первая фаза, чрезвычайно важная фаза, когда были введены войска и когда были полностью локализованы и окружены вооруженные формирования Украины. Были проведены основные ключевые позиции по демилитаризации, об этом свидетельствует так статистика, которую нам приводит официальный представитель министерства обороны и по количеству уничтоженной бронетанковой техники, и по количеству самолетов, вертолетов, пунктов управления, аэродромов — все это говорит о том, что проделана очень большая работа первого этапа», — пояснил эксперт.