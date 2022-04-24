Полковник запаса Кошкин оценил итоги 60 дней российской спецоперации на Украине

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Локализация нацбатов на
территории Луганской и Донецкой областей является важным итогом первого этапа
российской спецоперации, сообщил военный эксперт, полковник запаса, заведующий
кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе
с редакцией Федерального агентства новостей.
Президент России Владимир Путин объявил о начале
специальной военной операции 24 февраля. Прошло два месяца, за которые
Вооруженные силы РФ добились значительных успехов. В частности, недавно в
результате ожесточенных боев был взят промышленный центр, город Мариуполь,
который также является транспортным узлом на Азовском море. Помимо этого, российские
военнослужащие разблокировали Северо-Крымский канал, через который впервые за 8
лет в Крым стала поступать вода. Также ВС РФ при поддержке подразделений
Донбасса взяли под контроль автомобильную дорогу от полуострова до Мариуполя,
обеспечив сухопутный коридор для гуманитарных грузов.
Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой
политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин позитивно оценивает итоги 60 дней спецоперации,
которые можно считать первой фазой. По его словам, введение войск и локализация
нацбатов — это главные достижения российской армии за этот период.
«Следует отметить, что специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных формирований свободных признанных республик Донбасса идет успешно, по графику. Это не раз отмечали и министр обороны, и верховный главнокомандующий. Прошла первая фаза, чрезвычайно важная фаза, когда были введены войска и когда были полностью локализованы и окружены вооруженные формирования Украины. Были проведены основные ключевые позиции по демилитаризации, об этом свидетельствует так статистика, которую нам приводит официальный представитель министерства обороны и по количеству уничтоженной бронетанковой техники, и по количеству самолетов, вертолетов, пунктов управления, аэродромов — все это говорит о том, что проделана очень большая работа первого этапа», — пояснил эксперт.
Кошкин напомнил о словах российского министра
иностранных дел Сергея Лаврова, который недавно заявил о начале второго этапа
российской операции на Украине. По мнению эксперта, российским подразделениям
предстоит выполнить огромное количество важных задач для достижения глобальной
цели спецмероприятия.
«Это, прежде всего, уничтожение восточной группировки, как ее называют в Киеве, или как ее называют ополченцы — западная, донецкая группировка. А главное во второй фазе — это освобождение всего Донбасса от вооруженных формирований Украины и с выходом на юг Украины, а именно на николаевское, одесское, запорожское, днепропетровское, херсонское направления вплоть до Приднестровья. Освобождение от неонационалистов этих областей придаст в значительной степени уверенность и русскоязычному населению Приднестровья. Будет, конечно, коридор в Крым», — прогнозирует Кошкин.
Известно, что в проведении спецоперации участвуют не
только российские военнослужащие и подразделения Луганской и Донецкой народных
республик. Принять участие в защите населения Донбасса от националистов
изъявили желание и добровольческие отряды, в частности, «ЧВК Вагнера». По
данным ряда источников, эти формирования участвуют в боях за населенный пункт
Попасная на границе Луганской области. Кошкин поблагодарил всех, кто с оружием
в руках добывает эту победу.
«Я бы хотел отметить мужество, героизм и высокую степень профессионализма наших военнослужащих, офицеров и всех, кто с оружием в руках добывает победу в борьбе за основные задачи — это защита жизней наших теперь уже соотечественников. Потому что многие получили российское гражданство. К тому же, денацификация и демилитаризация продолжает идти. Это главные итоги прошедшего периода специальной военной операции», — заключил собеседник издания.
В ходе второй фазы спецоперации планируют установить полный контроль над
Донбассом и югом Украины, а также обеспечить безопасный коридор в Крым, заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного
округа генерал-майор Рустам Миннекаев.