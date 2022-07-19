Полковник запаса Алехин заявил об активизации действий ВС РФ на Харьковском направлении

Военнослужащие ВС РФ медленно, но верно продвигаются на Харьковском направлении. Солдаты вытесняют ВСУ с севера и востока, а также со стороны Старого Салтова и Чугуева. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, передает «Украина.ру».
По словам эксперта, в районе Старого Салтова и Чугуева увеличилась огневая подготовка. Именно это доказывает активизацию действий венных ВС РФ на Харьковском направлении.
«Сроки этого наступления вам никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль. И я бы не разделял боевые действия в Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле», — высказался Алехин.
Военный эксперт также уточнил, что последнее время российские военные активно наносятся точечные удары по военным объектам в Харькове и его пригородах. Данные огневые удары ствольной артиллерии помогают эффективно достигать поставленных боевых целей.
Алехин заявил, что данный факт признают киевские власти и действующее руководство Харьковской области.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.