Полковник запаса Алехин заявил об активизации действий ВС РФ на Харьковском направлении

«Сроки этого наступления вам никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль. И я бы не разделял боевые действия в Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле», — высказался Алехин.