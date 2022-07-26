Новости0

Полковник Выменец рассказал, как следственное управление помогает беженцам из ДНР и ЛНР

Полковник Выменец рассказал, как следственное управление помогает беженцам из ДНР и ЛНР
Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Сотрудники следственного управления по транспорту активно оказывают помощь беженцам, прибывшим в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Об этом в беседе с ФАН рассказал полковник юстиции Павел Выменец.

Исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте дал обширное интервью ко Дню сотрудника органов следствия. В ходе беседы с журналистами он заявил, что представители следственного управления на транспорте вошли в состав оперативных штабов при губернаторах регионов, в которых размещены беженцы из ДНР и ЛНР. Они принимают участие в заседаниях, а также лично посещают пункты временного размещения, чтобы узнать, какие вопросы волнуют беженцев.

«С учетом потребностей, сотрудниками нашего следственного управления оказывалась помощь. Где-то памперсы детям купили, где-то привезли продукты питания», — рассказал Выменец.

Следственный комитет также внимательно относится к пожеланиям детей беженцев. По словам полковника юстиции, его управление организовало для ребят поход в ростовский аквапарк. Выменец подчеркнул, что каждый гражданин России должен сделать все возможное, чтобы помочь беженцам.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам главы государства, она является вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.

беженцы деятельность интервью помощь правоохранительные органы следственное управление следственный комитет
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.