Полковник Выменец рассказал, как следственное управление помогает беженцам из ДНР и ЛНР

Сотрудники следственного управления по транспорту активно оказывают помощь беженцам, прибывшим в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Об этом в беседе с ФАН рассказал полковник юстиции Павел Выменец.
Исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте дал обширное интервью ко Дню сотрудника органов следствия. В ходе беседы с журналистами он заявил, что представители следственного управления на транспорте вошли в состав оперативных штабов при губернаторах регионов, в которых размещены беженцы из ДНР и ЛНР. Они принимают участие в заседаниях, а также лично посещают пункты временного размещения, чтобы узнать, какие вопросы волнуют беженцев.
«С учетом потребностей, сотрудниками нашего следственного управления оказывалась помощь. Где-то памперсы детям купили, где-то привезли продукты питания», — рассказал Выменец.
Следственный комитет также внимательно относится к пожеланиям детей беженцев. По словам полковника юстиции, его управление организовало для ребят поход в ростовский аквапарк. Выменец подчеркнул, что каждый гражданин России должен сделать все возможное, чтобы помочь беженцам.
Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам главы государства, она является вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.