Полковник Выменец рассказал, как следственное управление помогает беженцам из ДНР и ЛНР

Исполняющий обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте дал обширное интервью ко Дню сотрудника органов следствия. В ходе беседы с журналистами он заявил, что представители следственного управления на транспорте вошли в состав оперативных штабов при губернаторах регионов, в которых размещены беженцы из ДНР и ЛНР. Они принимают участие в заседаниях, а также лично посещают пункты временного размещения, чтобы узнать, какие вопросы волнуют беженцев.