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Полковник в отставке Макгрегор: США хотят сделать из Украины «второй Афганистан»

Полковник в отставке Макгрегор: США хотят сделать из Украины «второй Афганистан»
Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор раскрыл истинные планы Соединенных Штатов на Украине.

По его словам, речь идет о превращении украинского государства во «второй Афганистан». Таким образом американцы стремятся ослабить Россию, подчеркнул полковник. Своим мнением он поделился во время общения с репортером канала FoxNews.

Ранее телеканал «Царьград» писал, что освободительная специальная операция России на Украине по защите республик Донбасса вскрыла существование американского полигона для крайне опасных биологических испытаний. Об этом рассказал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Россия США Украина
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