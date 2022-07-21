Полковник Тимошенко отреагировал на планы Пентагона передать Украине истребители

Поставки Киеву авиации США могут усилить ВСУ, но российские комплексы ПВО справятся и с американскими истребителями. Об этом заявил военный эксперт Михаил Тимошенко.
В интервью «ПолитРоссии» он подверг критике заявление начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, заявившего о готовности Пентагона снабдить ВСУ военной авиацией. Американский генерал не уточнил, о каких именно моделях идет речь, отметив только, что у Вашингтона есть «целый ряд платформ».
Тимошенко подверг критике расплывчатую формулировку главы штаба ВВС США.
«Американец то ли выражается, как девочка, то ли вообще ни о чем не думает. Нет никакой конкретики, какую технику они планируют отправить на Украину — F-15, F-16 или F-18? Один раз США уже обещали передать украинским боевикам F-16», – подчеркнул эксперт.
По мнению Тимошенко, власти США могут одобрить решение о поставках истребителей в политических целях, чтобы задобрить избирателей, или ради пиара американской военной техники. Именно с целью рекламы американцы передали Киеву РСЗО HIMARS, резюмировал Тимошенко.
Ранее RT писал о том, что Вооруженные силы США рассматривают возможность приобретения порядка 480 штук РСЗО HIMARS. Сообщение об этом появилось на официальном сайте американского правительства.