Полковник Тимошенко отреагировал на планы Пентагона передать Украине истребители

«Американец то ли выражается, как девочка, то ли вообще ни о чем не думает. Нет никакой конкретики, какую технику они планируют отправить на Украину — F-15, F-16 или F-18? Один раз США уже обещали передать украинским боевикам F-16», – подчеркнул эксперт.