Полковник США Макгрегор: отправив оружие на Украину, Германия теперь боится наказания России

Германия допустила глупость, отправив оружие на Украину. Страна очень сильно зависит от поставок газа из России и теперь может поплатиться за свое решение. Об этом заявил военный эксперт США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор выступил экспертом на FOX News и дал интервью ведущему Такеру Карлсону. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный перевод этой беседы.
«Джо Байден принял решение втянуть всех в Западной Европе в этот вечный конфликт с нацией [Россией], которая имеет изобилие ресурсов. У нее есть практически все, в чем когда-либо нуждается каждый человек в мире: еда, полезные ископаемые и так далее», — заметил американский полковник.
Он отметил, что Германия последовала за США и отправила оружие на Украину, а теперь вынуждена жить в страхе, ожидая наказания России за это, ведь страна зависит от российских энергоресурсов.
«Русские сказали: “Хорошо” – и отрезали их от газа. Почему они так сделали? Потому что немцы по глупости пошли за нами [за США] и снабдили украинцев оружием», — констатировал Макгрегор.