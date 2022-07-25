Полковник США Макгрегор: отправив оружие на Украину, Германия теперь боится наказания России

«Джо Байден принял решение втянуть всех в Западной Европе в этот вечный конфликт с нацией [Россией], которая имеет изобилие ресурсов. У нее есть практически все, в чем когда-либо нуждается каждый человек в мире: еда, полезные ископаемые и так далее», — заметил американский полковник.