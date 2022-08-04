Новости0

Полковник НМ ДНР Ольга Качура с позывным Корса получила звание Героя России посмертно

Полковник НМ ДНР Ольга Качура с позывным Корса получила звание Героя России посмертно
globallookpress.com/Vladimir Boiko/Russian Look

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре с позывным Корса. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, она удостоилась этого звания посмертно.

Ранее стало известно, что полковник гвардии НМ ДНР Ольга Качура трагически погибла в Донбассе, попав под обстрел со стороны украинских националистов. Корса вела за собой опасное подразделение реактивной артиллерии, однако при этом всегда оставалась смелой и жизнелюбивой.   

герой россии корса ольга качура Путин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.