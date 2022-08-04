Полковник НМ ДНР Ольга Качура с позывным Корса получила звание Героя России посмертно

Ранее стало известно, что полковник гвардии НМ ДНР Ольга Качура трагически погибла в Донбассе, попав под обстрел со стороны украинских националистов. Корса вела за собой опасное подразделение реактивной артиллерии, однако при этом всегда оставалась смелой и жизнелюбивой.