Экс-советник министра обороны США напомнил, что активная фаза вмешательства Вашингтона в дела Киева началась в 2012 году — тогда американская сторона наладила поставки вооружений, а также приступила к обучению украинских военных. По его словам, с тех пор он регулярно слышал призывы «ослабить Россию».