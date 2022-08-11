Полковник Макгрегор: США десять лет настраивали Украину против России, а сейчас удивляются конфликту

США долгие годы поставляли на Украину оружия и делали все возможное, чтобы настроить Киев против Москвы. Вашингтону не стоит удивляться, что все это привело к вооруженному конфликту, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-советник министра обороны США напомнил, что активная фаза вмешательства Вашингтона в дела Киева началась в 2012 году — тогда американская сторона наладила поставки вооружений, а также приступила к обучению украинских военных. По его словам, с тех пор он регулярно слышал призывы «ослабить Россию».
«Думаю, что Вашингтон удивлен. Не знаю почему, но они удивлены, что все получилось именно так, как получилось», — пояснил он.