Полковник Макгрегор: Байден использует ввод польских войск на Украину для конфликта между НАТО и Россией

По словам офицера, в Пентагоне были не готовы к тому, что российская армия достигнет таких успехов в ходе специальной операции. В итоге Вашингтон, несмотря на наращивание поставок вооружений Украине, оказался в ситуации, когда нужно сохранить «хорошую мину при плохой игре».