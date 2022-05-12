Полковник Макгрегор: Байден использует ввод польских войск на Украину для конфликта между НАТО и Россией

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Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что о знает о плане президента США Джо Байдена использовать Польшу для эскалации отношений между НАТО и Россией. Экс-советник министра обороны США рассказал об этом в статье для издания American Conservative.
По словам офицера, в Пентагоне были не готовы к тому, что российская армия достигнет таких успехов в ходе специальной операции. В итоге Вашингтон, несмотря на наращивание поставок вооружений Украине, оказался в ситуации, когда нужно сохранить «хорошую мину при плохой игре».
«По неподтвержденным данным из Варшавы, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», — заявил он.
Макгрегор считает, что Киев с подачи Вашингтона согласится на польскую интервенцию, что позволит сделать участие польской стороны легитимной. США же воспользуются этой ситуацией и при удачном стечении обстоятельств инициируют проведение Совета НАТО, в рамках которого будет поднят вопрос о применении пятой статьи Альянса, подразумевающей проактивные действия по вопросу коллективной обороны.