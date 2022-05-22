Полковник Кошкин: у ВСУ не хватит ресурсов для контрнаступления в Донбассе

Также остается загадкой, как происходит распределение оружия, поставляемого западными странами. Практически все иностранные наемники жалуются в СМИ на его практически полное отсутствие. Вооружение идет, но куда оно попадает стало тайной даже для Пентагона, констатировал Кошкин.