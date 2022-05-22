Полковник Кошкин: у ВСУ не хватит ресурсов для контрнаступления в Донбассе

Вооруженные силы Украины в настоящий момент не в состоянии провести контрнаступление в Донбассе из-за сильной нехватки ресурсов. Об этом сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По словам эксперта, сейчас украинская армия испытывает дефицит солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов и стрелкового вооружения. Кроме этого, в рядах ВСУ наблюдается неорганизованность среди офицерского состава.
«Что касается кадрового состава офицеров, мы уже встречаем, что полковники выполняют задачи лейтенантов. Нет того кадрового состава, который должен выполнять на своих должностях задачи командира взвода, роты, батальона, начальника штаба», — цитирует Кошкина URA.RU.
Однако основной проблемой Вооруженных сил Украины является именно недостаток горючего для военной техники. В связи с этим практически вся украинская техника вынуждена простаивать.
Также остается загадкой, как происходит распределение оружия, поставляемого западными странами. Практически все иностранные наемники жалуются в СМИ на его практически полное отсутствие. Вооружение идет, но куда оно попадает стало тайной даже для Пентагона, констатировал Кошкин.