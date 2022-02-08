Полковник Кнутов предупредил США о последствиях размещения систем THAAD под Харьковом

Если Вашингтон направит под украинский Харьков свои противоракетные комплексы THAAD, то их ждет неминуемое уничтожение российскими «Искандерами». Об этом рассказал военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Киев уже направил запрос на соответствующие поставки Вашингтону, однако американская сторона пока что отмалчивается. Причиной этому, по словам Кнутова, является понимание того, что системы THAAD будут равноценны размещению ядерных ракет на Кубе. Так, в случае установки комплексов под Харьковом они смогут охватывать территорию России. Это, в свою очередь, станет переходом за красные линии и отменой всех российско-американских переговоров, передает «ПолитРоссия».

Однако, несмотря на все преимущества американских систем, у России есть достойный ответ. По словам полковника, ракеты «Искандер» не только учтут все недостатки и возможности THAAD, но и быстро ликвидируют их.

«Мы развернем на своей территории "Искандеры" и возьмем пусковые установки THAAD на прицел. Тут нужно учесть, что комплексы THAAD быстро свернуть невозможно. Это не наши С-400 или С-500, которые быстро собираются и уезжают на новое место после стрельбы. Американским системам потребуется около часа, чтобы свернуть антенную систему. За это время мы их однозначно уничтожим», — объяснил Кнутов.

При этом в эффективности ракет сомнений нет, добавил полковник. Они умеют отлично маневрировать, из-за чего американские комплексы ПРО практически не имеют шансов на перехват.

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