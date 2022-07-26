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Полковник Клупов: отсутствие превосходства в воздухе делает неэффективными контратаки ВСУ

Полковник Клупов: отсутствие превосходства в воздухе делает неэффективными контратаки ВСУ
Минобороны Украины

Контрудары Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день не представляют особой угрозы для российской стороны, поскольку ВКС РФ продолжают удерживать господство в воздухе. Об этом рассказал Герой России полковник Рустем Клупов.

В беседе с ИА SM-News Клупов подчеркнул, что в настоящее время Киев не в состоянии перейти к полномасштабному контрнаступлению, поэтому все происходит достаточно неорганизованно и неэффективно.

«На сегодняшний день ни одного согласованного по времени и направлению контрудара они не провели. Как правило, это контратаки, максимально – где-то до бригады на нескольких направлениях. Но все это настолько неорганизованно с учетом того, что они не владеют воздухом», – отметил полковник.

Ранее сообщалось, что экипажи ВКС РФ высокоточными ударами ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, передает RT.

ВКС РФ ВСУ клупов Украина
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