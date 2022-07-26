Полковник Клупов: отсутствие превосходства в воздухе делает неэффективными контратаки ВСУ

«На сегодняшний день ни одного согласованного по времени и направлению контрудара они не провели. Как правило, это контратаки, максимально – где-то до бригады на нескольких направлениях. Но все это настолько неорганизованно с учетом того, что они не владеют воздухом», – отметил полковник.