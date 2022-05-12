Полковник армии КНР предупредил о близости НАТО к России после вступления Финляндии в Альянс

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Вступление Финляндии в состав НАТО приведет к наращиванию угрозы со стороны Альянса из-за близкого расположению войск к Петербургу. Об этом написал экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist.
Полковник напомнил о предупреждениях России, связанных со вступлением новых стран в Альянс. В том числе, Москва уверена, что такой шаг поставит крест на Безъядерном статусе Балтийского моря.
«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска Альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга», — обратил внимание Чжоу Бо.
Китайский военнослужащий призывает НАТО серьезно отнестись к словам России по данному вопросу. Кроме того, последующее расширение Альянса парадоксальным образом не защищает Европу, а только усугубляет кризис безопасности.