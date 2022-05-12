Полковник армии КНР предупредил о близости НАТО к России после вступления Финляндии в Альянс

Вступление Финляндии в состав НАТО приведет к наращиванию угрозы со стороны Альянса из-за близкого расположению войск к Петербургу. Об этом написал экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist.