Российские военные успешно ведут охоту на диверсантов ВСУ к северо-востоку от Харькова, которые используют кочующие орудия для ударов по Белгородской области, сообщил полковник в отставке Геннадий Алехин.
В комментарии для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что ВС РФ жестко ответили на обстрелы приграничных районов России.
«Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок», — отметил собеседник журналистов.
По его словам, российские военные активно ведут огонь по местам сосредоточения противника в районе Старого Салтова и Чугуева. Кроме того, началась охота за пресловутыми американскими реактивными системами залпового огня HIMARS и другой иностранной артиллерией ВСУ.