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Полковник Алехин: ВС РФ жестко ответили украинским диверсантам на обстрелы Белгородской области

Полковник Алехин: ВС РФ жестко ответили украинским диверсантам на обстрелы Белгородской области
Федеральное агентство новостей

Российские военные успешно ведут охоту на диверсантов ВСУ к северо-востоку от Харькова, которые используют кочующие орудия для ударов по Белгородской области, сообщил полковник в отставке Геннадий Алехин.

В комментарии для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что ВС РФ жестко ответили на обстрелы приграничных районов России.   

«Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок», — отметил собеседник журналистов.

По его словам, российские военные активно ведут огонь по местам сосредоточения противника в районе Старого Салтова и Чугуева. Кроме того, началась охота за пресловутыми американскими реактивными системами залпового огня HIMARS и другой иностранной артиллерией ВСУ.

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