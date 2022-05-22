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Полковник Алехин: ВС РФ взяли в кольцо более 16 тысяч военнослужащих ВСУ под Северодонецком

Полковник Алехин: ВС РФ взяли в кольцо более 16 тысяч военнослужащих ВСУ под Северодонецком
Федеральное агентство новостей

Российские войска продолжают операцию по освобождению населенных пунктов Донбасса от украинских националистов. Об этом сообщил полковник запаса Геннадий Алехин.

В настоящий момент подразделения ВС РФ совместно с силами Народной милиции ДНР  взяли в кольцо 16-тысячную группировку Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Северодонецка и Лисичанска.

«В треугольнике Лисичанск-Северодонецк-Рубежное сейчас происходит тактическое окружение. Кольцо сжимается и сжимается. Идет планомерное окружение, идут бои на разных направлениях. Подразделения ЛДНР и России действуют методично и грамотно», — подчеркнул Алехин.

По словам военного, такая же ситуация сейчас происходит и около городов Славянск и Авдеевка в Донецкой Народной Республики. Союзные силы РФ и ДНР перекрывают дороги, магистрали и устанавливают полное господство в воздухе. Любые продвижения колонн ВСУ сразу же уничтожаются высокоточными ракетами или с помощью штурмовой армейской авиации. При этом полковник отметил, что в настоящий момент переброска некоторых украинских частей из западных районов Украины не остановлена на 100%.

вс рф ВСУ ДНР Украина
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