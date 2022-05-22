Полковник Алехин: ВС РФ взяли в кольцо более 16 тысяч военнослужащих ВСУ под Северодонецком

По словам военного, такая же ситуация сейчас происходит и около городов Славянск и Авдеевка в Донецкой Народной Республики. Союзные силы РФ и ДНР перекрывают дороги, магистрали и устанавливают полное господство в воздухе. Любые продвижения колонн ВСУ сразу же уничтожаются высокоточными ракетами или с помощью штурмовой армейской авиации. При этом полковник отметил, что в настоящий момент переброска некоторых украинских частей из западных районов Украины не остановлена на 100%.