Полковник Алехин: ВС РФ планомерно окружают группировку ВСУ в Донбассе

Российские войска осуществляют тактическое окружение группировки украинской армии в треугольнике Лисичанск — Северодонецк — Рубежное, заявил полковник запаса Геннадий Алехин.
В интервью изданию «Украина.ру» он объяснил, что в Донбассе вокруг ВСУ плотно сжимается кольцо окружения. В настоящее время боестолкновения идут на разных направлениях. Эксперт подчеркнул, что подразделения ВС РФ действуют методично и грамотно.
«Основные дороги и магистрали перекрываются и находятся под контролем наших вооруженных сил, учитывая наше полное господство в воздухе. Любое продвижение колонн уничтожается высокоточным оружием», — объяснил он.
Полковник также указал на стремительное падение уровня боеспособности личного состава ВСУ. По его словам, морально-психологический настрой украинских военных заметно снизился после того, как в плен сдались остатки националистов в «Азовстали».