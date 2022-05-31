Полковник Алехин: ВС РФ планомерно окружают группировку ВСУ в Донбассе

В интервью изданию «Украина.ру» он объяснил, что в Донбассе вокруг ВСУ плотно сжимается кольцо окружения. В настоящее время боестолкновения идут на разных направлениях. Эксперт подчеркнул, что подразделения ВС РФ действуют методично и грамотно.